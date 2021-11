Da Treviso a Milano con Italo: «Due treni al giorno senza cambi»

Italo collegherà Treviso a Milano senza cambi intermedi. Da domenica 12 dicembre, in occasione del cambio orario ferroviario, la società avvierà due treni al giorno che connetteranno la città di Treviso al capoluogo lombardo.

Un convoglio, proveniente da Udine, partirà da Treviso alle 8.31, arriverà a Venezia Mestre alle 8:55 e a Milano Centrale alle 11:25. Questo treno farà fermate anche presso le stazioni di Padova, Vicenza, Verona, Desenzano e Brescia. In direzione Treviso invece ci sarà un Italo che partirà da Milano Centrale alle 17.35, per raggiungere Mestre alle 19:50 e Treviso alle 20.26, per poi proseguire la corsa verso Conegliano, Pordenone e Udine. Anche in questo caso il treno farà fermate intermedie nelle stazioni di Brescia, Desenzano, Verona, Vicenza e Padova. Debutto quindi di Treviso lungo la trasversale del Nord Est (Venezia-Milano): un’importante novità per i lavoratori, che avranno la possibilità di viaggiare comodamente con Italo da e per Milano. Un territorio su cui la società ha deciso di puntare in questa fase di ripartenza, prolungando fino a Salerno il treno in partenza alle 8.45 da Treviso verso Roma e Napoli, che così arriverà a Salerno alle 15:30. Per tornare a Treviso sempre attivo il collegamento in partenza da Napoli alle 15.35 e da Roma alle 16.55, con arrivo alle 21.07.

Il commento

«Una soluzione che studiavamo da tempo quella di collegare Treviso a Milano. Il territorio ha sempre risposto bene alla nostra offerta, fin dall’esordio con i collegamenti verso Roma e Napoli - commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo - Aumentare i servizi da e per Treviso è una scommessa che sappiamo di poter vincere. Siamo certi che anche in questa occasione la città risponderà al meglio».