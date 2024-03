Aggressioni ad autisti e controllori e cori sessisti. Mom: «Vanno abbassati i toni»

Abbassare i toni. E' la parola d'ordine dell'azienda del trasporto pubblico Mom alla luce degli ultimi episodi avvenuti in questi giorni, tra così sessisti (le urla "stupro, stupro" a bordo di una corriera sulla linea Conegliano-Pieve di Soligo). Ad intervenire oggi, 1 marzo, è stato il gestore dell’esercizio, Corrado Bianchessi che cerca di gettare acqua sul fuoco al termine di una settimana particolarmente delicata.

«Amplificare fatti avvenuti mesi fa o fatti di lieve entità, non fa bene a nessuno, anzi rappresenta in generale un danno al servizio di trasporto pubblico, nonché all’immagine di MOM» ha spiegato il gestore «Chiediamo a tutti gli interlocutori di abbassare i toni e di lasciare che le forze dell’ordine possano intervenire nei circoscritti e limitati episodi che si possono verificare, come sempre hanno fatto». Il riferimento è all’episodio degli insulti a conducente donna a Conegliano: fatto avvenuto a fine 2023, che è stato preso in carico dall’Azienda e immediatamente gestito grazie al prezioso contributo delle Forze dell’Ordine, con controlli tempestivi e mirati nell’area. Allo stesso modo, la presunta aggressione di un addetto di una azienda di sondaggi avvenuto a Treviso va circoscritto a episodio di nessuna gravità (come la stessa Azienda per cui lavora il lavoratore ha tenuto a precisare oggi a MOM).

«Con oltre 27 milioni di viaggi e oltre 900 mila corse l’anno, 400 autobus in linea e una rete di 2.300 chilometri di estensione, tali situazioni sono del tutto marginali, anche se non da sottovalutare» continua Bianchessi «I nostri conducenti sono preparati a gestire situazioni anche di crisi e stiamo lavorando ancora, anche in accordo con le Forze dell’Ordine, ad una migliore formazione che aiuti a prevenire le emergenze. D’altra parte, MOM investe migliaia di euro l’anno in tecnologie con videosorveglianza, panic button, controllo della flotta in real-time. Il trasporto pubblico è sicuro, sia sul fronte dell’incidentalità che della sicurezza pubblica».

«Su 1.500 clienti intervistati da MOM nel 2023, la maggioranza ha messo proprio la sicurezza (di viaggio e personale) tra i fattori più importanti da garantire. Questa mission MOM dimostra di assolverla a pieno se alla domanda: “su una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto soddisfacente), come giudica complessivamente la sicurezza sui nostri mezzi?” MOM si è guadagnata nel 2023 un bell’8+» chiude il gestore.