1750 partecipanti alla Moohrun 6, quasi raggiunto il sold out

Festa doveva essere e festa è stata. Oltre ogni più rosea aspettativa. La “mandria muccata” ha invaso stamattina il centro storico di Treviso, con 1750 partecipanti tra runner, famiglie e gruppi: record assoluto per la Moohrun. «Dopo due anni di interruzione per pandemia, tutta questa adesione è il più grande premio per tutti noi - commentano gli organizzatori di La Butto in Vacca A.s.d. – è stata una vera e propria AmMoohcchiata! Temevamo che il messaggio e lo spirito della Moohrun si fossero un po’ persi per strada: il nostro sogno quando abbiamo ricominciato era tornare a raggiungere 1500 partecipanti, e l’abbiamo realizzato la settimana scorsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma al Moohvillage è arrivata la sorpresa: un susseguirsi di iscrizioni last-minute fino a stamattina. Siamo stati letteralmente sommersi dall’affetto dei nostri tanti amici muccati; e una spinta decisiva è arrivata dal Comune di Treviso, cui siamo molto grati: prima ci hanno aiutato a progettare due percorsi di grande suggestione, e poi hanno offerto agli iscritti alla Moohrun6 biglietti gratuiti per il Museo di Santa Caterina e sconti per la mostra “Canova Gloria Trevigiana” al Museo Luigi Bailo. È la conferma che sport e solidarietà possono rappresentare una grande opportunità per il turismo: un’opportunità è stata colta dalla nostra Amministrazione».

La Moohrun e? una corsa-camminata-ludico-sportiva creata nel 2015 a Treviso da un gruppo di runner un po’ goliardici. Un evento sui generis che unisce attività motoria e divertimento, da subito molto apprezzato per la splendida atmosfera di festa, sport e amicizia che è capace di creare, aprendosi a famiglie, bambini, runner, camminatori, turisti e gruppi. Novità di quest’anno la premiazione scomposta, con tanto di podio disarticolato e premiati chiamati in ordine sparso: una trovata volta a ribadire che alla Moohrun non esistono vincitori né vinti, e che tutto alla fine viene allegramente “buttato in vacca”. In ogni caso, sono stati premiati come di consueto i gruppi più numerosi: 51* Stormo Aereonautica Militare - Park Run Treviso - Venice Marathon - 184 Consiglio Run Add Podisti Legnaresi - Mi Vao Padova. Lo scopo della manifestazione è sempre benefico: Moohrun6 è riuscita a devolvere 4 assegni da 1.000 € ciascuno ad altrettante Onlus che si impegnano quotidianamente per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie: PER MIO FIGLIO - DYNAMO CAMP - UN CUORE PER TUTTI - UNA MANO PER UN SORRISO FOR CHILDREN.

Come sempre, lungo i percorsi di 5 e 9 km, quattro pacer hanno scandito il tempo a ritmo di quattro diverse playlist, ognuna di diverso stile e genere, ciascuno munito di uno speciale zainetto con cassa musicale. Presenti anche le pacer di “Libere di correre”, capitanate da Francesca Migliaccio: un’associazione nata a Padova in seguito a un episodio di molestie subite da una podista. La reazione di “Libere di correre” è stata quella di continuare a fare attività sportiva, sempre in gruppo, condividendo gli allenamenti e vincendo la paura. Moohrun6 è stato un evento patrocinato dal Comune di Treviso e inserito nel calendario ufficiale “Treviso Città Europea dello Sport 2022”.