Casa albergo si veste della collezione Salce

Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre si è tenuta l’inaugurazione dei luoghi di Casa Albergo rinnovati e abbelliti con 33 riproduzioni dei manifesti Collezione Salce. Il percorso di riqualificazione ambientale della Struttura e la collaborazione con il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, iniziato a giugno scorso, si è concluso oggi nella cerimonia di inaugurazione dei luoghi abbelliti con i manifesti scelti dagli ospiti residenti, per il Museo era presente la dott.ssa Mariachiara Mazzariol. Le cinque aree tematiche delle riproduzioni sono state; il cibo, la cura personale, la bellezza, la lettura e il cinema. L’intero percorso ha contribuito a valorizzare il ruolo dei nostri residenti diventando protagonisti attivi di arte e bellezza, nella scelta dei manifesti e nell’abbellimento del proprio contesto di vita.

«Ringrazio la direttrice del museo Elisabetta Pasqualin per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri residenti e nel contempo ringrazio la Capo sede Laura Lionetti, ed i suoi collaboratori, per quanto fatto fino ad oggi. La invito perciò a continuare in quest’opera di dialogo e mediazione tra luoghi e residenti che genera dialogo positivo nella bellezza e cultura»: afferma il presidente di ISRAA Mauro Michielon.