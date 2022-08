Boom di richieste di passaporti, nuovo open day della Questura

Causa la permanenza della criticità dovuta alle notevoli richieste di rilascio di passaporto che continuano a pervenire in quest'ultimo periodo di vacanze estive ed al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle varie esigenze della cittadinanza, la Questura di Treviso ed il Commissariato di Conegliano hanno deciso, anche per la prossima settimana, di potenziare il servizio con un'ulteriore apertura straordinaria degli uffici nella giornata di giovedì 11 agosto p.v. dalle ore 15.00 alle 16.30. Rimangono confermati gli orari ordinari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle

12.00. Lunedì - Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00; Anche per questa occasione si provvedere ad ampliare l'agenda web del sito https://www.passaportionline.poliziadistato al fine di consentire all'utenza, previa consueta registrazione, di aderire al sistema di prenotazione "on line" per il rilascio dell'appuntamento da calendarizzare nella giornata di apertura straordinaria dell'11 agosto.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di evitare possibili assembramenti nell'area antistante l'ingresso della Questura attraverso il rigoroso rispetto dell'orario di presentazione. Nei confronti di coloro che risultano essere già in possesso di una prenotazione "on line", va ricordato che in caso di eventuali o sopravvenute esigenze di comprovata necessità e/o urgenza (studio, salute, famiglia, lavoro) che giustifichino la necessità di ottenere il passaporto in tempi ridotti rispetto a quelli ordinariamente previsti, gli utenti potranno richiedere uno specifico appuntamento al seguente indirizzo e-mail: uffpassaporti.quest.tv@pecps.poliziadistato.it, rappresentando e documentando le ragioni dell'urgenza.