Maturità al Pio X, sei gli studenti "centini"

Dopo tre anni segnati dalla pandemia, quest’anno finalmente la scuola, e con essa gli esami, sono tornati alla normalità. Gli studenti del Collegio vescovile Pio X hanno concluso le loro prove nei giorni scorsi, con un bilancio più che positivo. Prima è stata la volta dei ragazzi della secondaria di primo grado. Tra i ragazzi che hanno frequentato i quattro diversi indirizzi della scuola media del Collegio (Attiv@mente, orientato alle conoscenze tecniche e digitali; Musa, orientato alle materie umanistiche, English plus, con 10 ore di lezione a settimana in lingua inglese e English premium, con 16 ore di lezione in inglese), ben dieci hanno ottenuto il massimo dei voti. Otto di questi hanno ottenuto anche la lode, si tratta di Giulia Gallo, di 3ª A, Lorenzo Brussi, Anna Carretta e Vittoria Girardi di 3ª B, Emma Dal Ben, Giulia Grinovero, Lucrezia Papi e Martina Sperduti di 3ª E. Inoltre, hanno superato l’esame con il voto di 10/10 Ludovica Lucatello (3ª B) e Margherita Boatto (3ª E).

Per quanto riguarda i maturandi dei tre indirizzi del Liceo Pio X (Classico, Scientifico e Linguistico), sono sei i 100 di quest’anno, su un totale di 69 alunni. Tra questi Sebastiano Giovanetti (5ª AM Liceo linguistico), che dopo aver presentato qualche mese fa, a Ca’ dei Carraresi, il suo primo libro pubblicato, ora si è diplomato con lode. Gli altri “centini” sono Valentina Martini (5ª AM Liceo linguistico), Chiara Scalco (5ª AM Liceo linguistico), Gioia Zorzi (5ª AS Liceo scientifico), Mariachiara Sponchiado (5ª AC Liceo classico), Alvise Benetton (5ª AC Liceo classico).

«Il Collegio – ha dichiarato il rettore mons. Lucio Bonomo complimentandosi con i ragazzi – concorre a formare gli uomini e le donne del domani. La nostra missione è aprire gli studenti alla realtà attraverso un’esperienza significativa, volta a sviluppare il senso del vero, del bene e del bello. Siamo particolarmente orgogliosi, poiché vediamo che chi esce dal Pio X oggi, diventa presenza rilevante nelle professioni che svolge e nella società. Da tutta la scuola l’augurio che questo traguardo sia solo l’inizio di un ricco cammino».