Premio Giorgio Lago Juniores 2021: chiuso il bando, studenti finalisti da tutto il Veneto

Sono 26 gli articoli selezionati e sottoposti ora al vaglio della giuria composta dalle firme più rappresentative del giornalismo veneto. I giovani delle ultime classi dei licei di tutte e sette le province venete hanno approfondito ed elaborato una propria analisi partendo dalla frase di Giorgio Lago, che quest’anno costituiva la traccia del concorso: “Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani”.

Ottima partecipazione, nonostante l’anno scolastico difficoltoso, per l’edizione 2021 del Premio Giorgio Lago – Nuovi talenti del giornalismo, promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago e organizzato in collaborazione con il Comune di Treviso, il Centro studi regionali Giorgio Lago, l’Università degli studi di Padova e Banca Prealpi SanBiagio: gli studenti delle ultime classi dei licei del Veneto hanno concorso numerosi e sono 26 gli articoli giornalistici finalisti che ora saranno sottoposti al vaglio della giuria tecnica, composta dalle firme più rappresentative del giornalismo veneto. Gli elaborati sono rappresentativi di tutte e sette le province venete: sono stati realizzati da 9 ragazzi di Padova, 5 di Treviso, 5 di Vicenza, 3 di Verona, 2 di Rovigo, uno di Venezia e uno di Belluno.

In un anno scolastico in cui la didattica a distanza e la sua efficacia sono state al centro di costanti dibattiti, il Premio Giorgio Lago Juniores – Nuovi talenti del giornalismo ha inviato gli studenti a riflettere su una frase di Giorgio Lago che oggi appare quanto mai attuale: “Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani”. E c’è ora molta curiosità per la lettura che i ragazzi ne hanno fatto, anche alla luce del periodo che stanno vivendo in prima persona.

Per valutare la qualità dei lavori dei ragazzi e selezionare i vincitori, l’Associazione Amici di Giorgio Lago, promotrice del Premio, ha chiamato a raccolta una giuria di eccezionale valore, che riunisce le grandi firme del giornalismo italiano e veneto ed esponenti del mondo accademico: da Gianluca Amadori, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, a Domenico Basso, direttore TVA Vicenza, Sergio Frigo, giornalista del Gruppo Gedi e scrittore, Francesco Jori, giornalista del Gruppo Espresso e scrittore, Patrizia Messina, direttrice del Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università di Padova, Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, Edoardo Pittalis, giornalista de Il Gazzettino e scrittore, Paolo Possamai, giornalista alla guida del progetto Nordest Economia del Gruppo Gedi, Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto, e Giovanni Stefani, caporedattore Rai 3 Veneto.

La scelta dei premi rispetta la vocazione formativa dell’Associazione e del Premio e, come sarebbe piaciuto a Giorgio Lago, ai primi tre classificati saranno assegnate tre borse di studio da utilizzare per sostenere gli studi universitari: al primo classificato sarà consegnata una borsa di studio del valore di 1.000 euro, al secondo di 750,00 e al terzo di 500,00 euro.