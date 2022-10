Treviso, il programma delle cerimonie dall'1 al 4 Novembre

Il Comune di Treviso ha reso noto il programma delle manifestazioni previste in città nelle giornate del 1, 2 e 4 novembre per la commemorazione dei defunti, dei caduti di tutte le guerre e per la Festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate.

Martedì 1 novembre, alle ore 10.15, si terrà la Cerimonia di Deposizione corone d'alloro al Monumento ai Caduti di Sant'Angelo.

Mercoledì 2 novembre, alle ore 10.30, al Cimitero di San Lazzaro, ci sarà invece la deposizione delle corone ai Monumenti dedicati ai caduti.

Venerdì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, in Piazza Vittoria, alle ore 10, si terrà la deposizione della Corona al Monumento dei Caduti. Seguiranno alle 10.30 in Piazza dei Signori il Solenne Alzabandiera e gli interventi dei Rappresentanti delle Istituzioni.