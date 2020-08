Auto sfrecciano ad alta velocità, sul Put tornano telelaser e autovelox

Scattano anche sul Put i controlli della velocità con il telelaser. Già nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore serali e notturne, le pattuglie della Polizia Locale si posizioneranno lungo l’anello stradale esterno per controllare che i limiti di velocità vengano rispettati dagli utenti.

«Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che denunciano in orari serali e notturni l’alta velocità di alcune vetture, soprattutto quando le corsie sono libere -spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo- Per questo motivo, già nelle prossime ore, organizzeremo dei posti di controllo con telelaser per monitorare la velocità di autoveicoli e moto, innanzitutto come strumento di prevenzione ma anche per sanzionare chi supera i limiti di velocità mettendo in pericolo sé stesso e gli altri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni polizia locale e settore mobilità procederanno al posizionamento sul Put dei conta-veicoli in grado di rilevare anche la velocità in modo tale da avere un quadro completo delle eventuali situazioni critiche legate al mancato rispetto dei limiti. In base ai dati raccolti, potranno essere installati sul Put alcuni “velox”, armadi blindati dove periodicamente potrà essere inserito il rilevatore con la presenza di almeno un operatore di Polizia Locale.