Tenta di imboccare il put contromano, interviene la polizia locale

Singolare incidente stradale in mattinata tra la circonvallazione trevigiana del Put e viale Montegrappa. Un van Mercedes, proveniente da viale Montegrappa, ha imboccato contromano il put. Una Mini che dalla circonvallazione si stava dirigendo nella direzione opposta (e corretta) si è scontrata frontalmente con il veicolo. Lievi i danni ai mezzi e nessun ferito tra i coinvolti nell'incidente. Sul posto intervenuta una pattuglia della polizia locale di Treviso che ha svolto sul posto i rilievi di legge. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti per la temporanea chiusura di viale Montegrappa, dal centro in direzione delle Stiore.