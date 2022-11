Gessista al Ca' Foncello e accompagnatore delle giovanili, il Benetton rugby piange "Antiga"

Grande cordoglio in seno alla Benetton rugby per la scomparsa, avvenuta sabato scorso, di Roberto Pontello, mancato a 73 anni dopo una lunga malattia. Pontello (da tutti chiamato "Antiga") era molto noto per aver lavorato molti anni come gessista nel reparto di ortopedia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e per aver svolto, per oltre trent'anni, il ruolo di massaggiatore e dirigente accompagnatore delle squadre giovanili della società biancoverde. Lascia la moglie Giuseppina, i figli Chiara e Fabio e i nipoti Aurora, Christian, Sofia e Giorgia. Pontello, originario di Alessandria, viveva con la famiglia in via Padova a Treviso, una laterale di via Ghirada. L'avvicinamento al rugby è avvenuto mentre lavorava in ospedale, a contatto con alcuni medici vicini ai "Leoni" biancoverdi: con la palla ovale un grande amore e una dedizione totale che lo avevano fatto diventare un punto di riferimento della società trevigiana. La sua determinazione nel lottare contro il male non lo ha purtroppo salvato dal triste epilogo di sabato scorso. La notizia della sua scomparsa ha lasciato il rugby trevigiano nel più profondo lutto. Il funerale si terrà mercoledì 23 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Lazzaro (il rosario stasera, 22 novembre, alle 18.30 sempre a San Lazzaro).