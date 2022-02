Furti, spaccio, disagio giovanili: incontro tra Prefetto e Arma dei carabinieri

Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 febbraio, il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso di via Cornarotta, ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gianfilippo Magro, unitamente ai suoi più stretti collaboratori ed ai Comandanti delle cinque Compagnie della Marca e dei Reparti di Specialità dell’Arma con sede in questa provincia.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Sidoti, accolto nella prestigiosa cornice offerta da “Palazzo Zuccareda”, proprio di recente restaurato, ha evidenziato il baluardo di sicurezza rappresentato dall’Arma, capillarmente presente anche sul territorio trevigiano, a presidio delle laboriose comunità locali, da tutelare. Il Colonnello Magro ha, nella circostanza, assicurato al Prefetto Sidoti il massimo impegno nell’affrontare, sia in termini di prevenzione che di contrasto, le diverse sfide in tema di sicurezza, in primis i reati predatori, lo spaccio di stupefacenti, specie in ambito giovanile, le infiltrazioni della criminalità organizzata, i reati ambientali e nel settore del lavoro.