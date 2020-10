Rivolta contro le violenze della polizia nigeriana, sit-in della comunità africana a Treviso

Quella che era nata come una protesta contro l'odiata Squadra Speciale Antirapina (SARS) della polizia nigeriana, responsabile di omicidi extragiudiziali, estorsioni, intimidazioni e violenze è diventata un fiume in piena e un canale usato dai giovani nigeriani per urlare la loro rabbia e frustrazione nei confronti di un potere politico ed economico che da decenni tiene sotto scacco il Paese. Un potente mix di proteste di strada e social media ha restituito ai giovani nigeriani una voce che ora è diventata una vera e propria sfida all'élite politica ed economica del Paese. Un movimento che è nato spontaneamente ma che nel giro di poche settimane è stato in grado di istituire un numero verde di assistenza, di fornire supporto legale per gli attivisti arrestati e anche di creare una stazione radio. Molte di queste iniziative sono state finanziate attraverso crowfunding dalla gente e sono diventate l'esempio pratico di come la Nigeria potrebbe diventare un Paese migliore. Un ruolo cruciale in questo grande movimento africano è stato occupato dalle donne e dalla Feminist Coalition che rivendicano nel Paese l'uguaglianza di genere e la necessità di emancipazione di tutte le donne. Il popolo nigeriano ci sta mostrando cosa si può ottenere quando ci si unisce con un obiettivo comune, e l'eco di questo grande movimento è arrivato anche qui. Per questo, anche i nigeriani della diaspora dimostreranno solidarietà e vicinanza al movimento con un sit-in pacifico ai giardinetti della Stazione Ferroviaria di Treviso a partire dalle ore 15.00.

