Punti tampone nella Marca: i nuovi orari da mercoledì 16 febbraio

A seguito del mutato scenario epidemiologico e della notevole riduzione dell’afflusso ai Punti tampone l’Ulss 2 ha disposto le seguenti rimodulazioni dell’attività dei Covid point:

Da mercoledì 16 febbraio

I Covid point di Treviso, Altivole e Conegliano chiuderanno alle ore 17.00 anziché alle 19.00.

Il Covid point di Oderzo sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, la domenica resterà chiuso. Questa sede vedrà anche una rimodulazione della modalità di accesso, che sarà a sistema misto, senza più differenziazione di orario tra prenotati e non. Per coloro che sono in possesso di prenotazione ci sarà una corsia preferenziale.

Dal 20 febbraio la domenica i Punti tampone di Treviso, Altivole e Conegliano chiuderanno alle 12. L’accesso domenicale sarà “misto”, senza più differenziazione oraria tra prenotati e non, con corsia dedicata per chi ha effettuato la prenotazione.

Questi, ricapitolando, gli orari dei Covid point da mercoledì 16 febbraio:

Treviso ex Dogana:

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 con prenotazione, dalle 14.00 alle 17.00 ad accesso libero. Domenica dalle 8.00 alle 12.00 ad accesso misto

Altivole ex Velo:

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 con prenotazione, dalle 14.00 alle 17.00 ad accesso libero. Domenica dalle 8.00 alle 12.00 ad accesso misto

Conegliano Zoppas Arena:

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 con prenotazione, dalle 14.00 alle 17.00 ad accesso libero. Domenica dalle 8.00 alle 12.00 ad accesso misto

Oderzo Foro Boario:

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 ad accesso misto. Domenica chiuso