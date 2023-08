Accordo sul nuovo parcheggio alla Cittadella della Salute: 50 centesimi per tre ore

C’è il primo accordo sul costo del biglietto per accedere al nuovo parcheggio da 800 posti della Cittadella della Salute. Come riporta La Tribuna di Treviso, oggi 31 agosto, dopo una lunga trattativa tra l’Ulss 2 e le aziende del project financing si è arrivati a definire il prezzo. «Intanto abbiamo convenuto la cifra di 50 centesimi per le prime tre ore, anziché per la prima ora solamente, ma stiamo ancora dialogando con la speranza di ridurre anche i tre euro l’ora per l’intero giorno», dichiara il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Francesco Benazzi.

La logica della trattativa è nell’ottica di agevolare i pazienti e i familiari che nei prossimi mesi dovranno recarsi nel nuovo polo ospedaliero di Treviso. Adesso, l’intenzione della direzione medica è di riuscire a ridurre da tre euro a 1,20 la tariffa per l’intera giornata. Anche in questo caso bisognerà rimettere mano al contratto firmato tra le parti nel 2015. «Stiamo ancora ragionando per vedere se possibile rimodulare la spesa in base alla nostra controproposta», rimarca il dg, «l’apertura del parcheggio sarà comunque contestuale all’arrivo dei primi pazienti nella Cittadella, così da agevolare parenti e caregiver degli utenti».