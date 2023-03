Università, investimenti per 20 milioni: «Sconti e agevolazioni agli studenti»

«Vogliamo creare l'ambiente ideale per tutti gli studenti che scelgono Treviso come città del loro percorso formativo universitario. Ecco perché come Comune investiremo 20 milioni di euro per migliorare i servizi dedicati all'università».

Queste le parole del sindaco Mario Conte, giovedì 23 marzo, alla presentazione del simulatore di alta specializzazione per il corso di laurea in Professioni sanitarie. «Gli investimenti ce li chiedono per primi gli studenti - aggiunge il primo cittadino -. Miglioreremo i servizi ammodernando mense e alloggi. La biblioteca universitaria sarà raddoppiata e creeremo tre nuovi studentati senza contare i lavori in programma al Turazza e alla stazione dei treni, aree che verranno completamente riqualificate. Treviso si sta adeguando agli standard infrastrutturali che richiede una città universitaria, a breve presenteremo anche una convenzione dedicata alle scontistiche per gli studenti in bar, negozi e librerie» conclude Conte.