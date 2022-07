San Camillo, messa con il Vescovo Tomasi: targa per trenta dipendenti in pensione

Domenica pomeriggio il vescovo Michele Tomasi ha presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesetta dell’ospedale San Camillo di Treviso, accolto in particolare da suor Aline Ilboudo, direttrice amministrativa della struttura e superiora della comunità delle religiose Figlie di San Camillo, e dalla direttrice sanitaria, dott.ssa Mariacarla Volpe. Presenti diversi medici e altri dipendenti della struttura, e l’assessore del Comune di Treviso Andrea De Checchi a nome del sindaco Mario Conte. A concelebrare con il Vescovo c’era don Giuseppe Benetton, il sacerdote che celebra l’Eucaristia quotidiana all’ospedale e che è a disposizione dei pazienti per amministrare i sacramenti.

Un incontro atteso e partecipato, dopo i brevi momenti di presenza durante la pandemia, che ha anticipato la celebrazione della festa di San Camillo De Lellis, fondatore dei Camilliani, patrono degli ospedali e dei malati, che si celebra il 14 luglio. Ed è stato il brano del Vangelo sulla parabola del Buon Samaritano a guidare la riflessione di mons. Tomasi, che nell’omelia ha sottolineato il valore del prendersi cura degli altri, che è ciò che fa un ospedale, una cura che si manifesta verso chiunque abbia un bisogno di salute, al punto che non è tanto importante domandarsi che cosa bisogna fare nelle diverse situazioni, ma ascoltare che cosa ci viene chiesto da chi ha bisogno di noi.

Il Vescovo ha ricordato anche la propria personale esperienza in seguito all’infortunio alle gambe della scorsa estate, quando ha avuto bisogno di chi si prendesse cura di lui. Al termine della celebrazione la consegna di una targa – ricordo, in segno di gratitudine, a una trentina di dipendenti che sono andati in pensione quest’anno.