Via Botteniga, al via i lavori per la nuova fognatura

Alto Trevigiano Servizi, gestore del servizio idrico integrato nel capoluogo della Marca, Treviso, ha in programma due importanti cantieri nella zona a nord e ad est della città per il rifacimento delle condotte idropotabili e di fognatura in due vie molto popolate.

I lavori

In via Botteniga, nel tratto compreso fra viale Luzzatti e il ponte sull’omonimo fiume, verranno realizzati circa 100 metri di fognatura nera con recapito verso il collettore di viale Luzzati. Durante l’intervento, in partenza lunedì 3 aprile, tale porzione di arteria sarà interdetta al traffico veicolare, così come da ordinanza comunale e da planimetria allegata: tale chiusura durerà sette giorni e comunque per il tempo necessario alla conclusione del cantiere. Compatibilmente con lo stato dei lavori, sarà consentito il transito ai residenti per accedere alla proprietà private e ai mezzi di pubblico soccorso e sicurezza.

Entro aprile è in programma anche la posa di 120 metri di rete per i reflui in via Zenson di Piave. Per questo intervento è prevista la sostituzione anche della rete idrica. In questo caso, non vi sarà la chiusura dell’arteria ma si prevede un restringimento della carreggiata o l’istituzione di un senso unico alternato. Tali opere, progettate e pianificate in sinergia con l’Amministrazione comunale, consentiranno non solo di modernizzare le reti di acquedotto e ridurre le perdite di rete, in un’ottica di tutela della risorsa idrica, ma anche di aggiungere ulteriori tasselli all’estensione della rete fognaria in aree strategiche della città. Gli interventi fanno parte di un unico appalto che sta riguardando anche la realizzazione di 1,2 chilometri di acquedotto e 1,3 chilometri di fognatura in corso in quartiere San Zeno (cantieri partiti a settembre) e ulteriori pose in via Ciassi e Marzabotto. Entro l’estate, tutte le opere saranno completate. In totale, a fine interventi, i trevigiani allacciabili alla rete fognaria saranno un migliaio, con un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro.

I commenti

«Si tratta di opere necessarie che hanno come scopo l’efficientamento del servizio idrico integrato in città, con notevoli benefici nel miglioramento delle reti di distribuzione di acqua potabile e risparmio della risorsa idrica, dovere civico imprescindibile soprattutto in questi mesi dove la problematica della siccità è sempre più evidente - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori -. Inoltre, l’azienda opera anche per la protezione di corsi d’acqua importanti come il Botteniga. La posa di nuove reti per il collettamento di acque reflue va in questa direzione».

«Tali cantieri - conclude il direttore generale di Ats, Pierpaolo Florian - permetteranno un netto miglioramento dei servizi di acquedotto e fognatura in aree densamente abitate del capoluogo».