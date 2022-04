La visita del Generale Spina al comando provinciale dell'Arma di Treviso

Oggi il 28 aprile, Treviso ha accolto il Generale di Brigata Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” con sede in Padova, giunto nella mattinata per visitare il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gianfilippo Magro.

Come primo momento dell’incontro, svoltosi nella prestigiosa cornice di Palazzo “Zuccareda” di via Cornarotta, il saluto del Generale Spina agli Ufficiali e ai Comandanti di Tenenza e Stazione della provincia.

Il Generale ha espresso apprezzamento per l’impegno profuso quotidianamente da tutti i militari che fa delle donne e degli uomini dell’Arma trevigiana un punto di riferimento per le operose comunità della “Marca”. La visita del Generale Spina si è conclusa nel centro storico, nella suggestiva cornice della Loggia del Palazzo dei Trecento, con l’incontro con il Sindaco di Treviso, Mario Conte, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Iannicelli e dall’Assessore ai beni culturali e politiche per il turismo Lavinia Colonna Preti.