Ha portato il “Cortio Trevisan” in tutta Italia, addio a Walter Schiavon

La sera del 7 gennaio, nel reparto di rianimazione centrale del Cà Foncello di Treviso si è spento Walter Schiavon all’età di 71 anni. Walter era ragioniere tributarista e gestiva il suo studio professionale a Varago con la moglie Tiziana, i due figli Christian (attuale assessore al bilancio nel Comune di Treviso) e Paola e i suoi fidati collaboratori. Aveva iniziato la sua carriera professionale all’Ascom di Treviso con cui ha sempre mantenuto ottimi rapporti. Le sue grandi passioni sono sempre state il calcio e i cavalli. Per tanti anni è stato dirigente sportivo nel mondo del calcio provinciale trevigiano e grande juventino.

E’ stato portavoce della provincia di Treviso prima, poi della regione Veneto alla Fiera Cavalli di Verona. Legato alle tradizioni venete, ha portato il “Cortio Trevisan” in tante manifestazioni in giro per l’Italia, per far conoscere Treviso e la sua storia popolare a cui era tanto legato e in cui investiva tutto il suo tempo libero. A Walter bastavano poche cose per essere felice. Walter lascia la cara moglie Tiziana, i figli Christian e Paola, la nuora Angela, il genero Michele e i cari e amati nipotini Tommaso, Matteo, Giulia e Ilaria. Lunedì 11 gennaio alle ore 15 nella parrocchia S. Maria Assunta di Varago, si celebreranno i funerali.