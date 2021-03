Ufo avvistato nei cieli della Pedemontana: «Erano le Frecce Tricolori»

Due aerei militari che scortavano, in direzione Aviano, un oggetto non identificato di forma romboidale: martedì scorso, 23 marzo, decine di segnalazioni di questo tipo erano arrivate al Centro Ufologico Nazionale dai Comuni dell'Alta Marca trevigiana e del Bellunese.

In particolare i residenti di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano avevano raccontato di aver avvistato l'oggetto non identificato tra le ore 19.15 e le 19.30. Un minuto e mezzo la durata media degli avvistamenti: segnalazioni che, nei giorni scorsi, avevano dato vita alle ipotesi più disparate sui social. Nelle ultime ore sembra però che il mistero sia stato svelato: la piattaforma romboidale scortata dagli aerei sarebbe in realtà una pattuglia acrobatica in formazione delle Frecce Tricolori, come dimostrerebbero alcune foto più ravvicinate e dettagliate del gruppo di aerei, scattate poco prima a Roana, in provincia di Vicenza. In questo modo si spiegherebbe anche la direzione degli aerei militari verso la base di Rivolto. Certo, qualche dubbio resta visto che alcuni utenti hanno obiettato che, nel programma ufficiale della Pan, non risulta esserci nessuna esibizione prevista per il 23 marzo, specie ad un ora così tarda ma la formazione fotografata a Roana resta senza dubbio la spiegazione più plausibile agli avvistamenti nell'Alta Marca.