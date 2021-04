Vaccinazioni in Veneto: la tabella con tutte le date per fasce di età

«Il Decreto aperture è stato approvato ma la speranza è che possa essere oggetto di un tagliando nelle prossime settimane. Magari a maggio si aprirà un nuovo scenario: l'apertura dei ristoranti il 1º giugno dalle ore 5 alle 18 non ha nessun senso».

Luca Zaia Il virus è un pericolo a qualsiasi ora del giorno. Stesso discorso per le palestre al chiuso dove ci sono tutte le norme anti-Covid. Il coprifuoco è una questione politica ma secondo me è solo dannoso, soprattutto per il turismo in Veneto. Nella conferenza di ieri con i presidenti di regione abbiamo sottolineato ancora una volta l'importanza delle linee guida che avevamo redatto. Non è mai troppo tardi per cambiare idea - conclude il Governatore - Questo Decreto non vorrei considerarlo un assestamento completato ma che si potrà modificare in futuro. Da lunedì le scuole riapriranno in presenza dal 70% in su».

Il piano delle vaccinazioni

L'ingegner Fattori ha spiegato: «Il nostro piano si basa sulle forniture di vaccini previste in arrivo in Veneto. Ad oggi stiamo somministrando Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson (entrambi solo per Over 60). In base al piano nazionale possiamo vedere quanti vaccini ci sono arrivati fino ad oggi rispetto a quelli che erano previsti. Nel primo trimestre del 2021 ci è arrivato il 10,62% di dosi in meno rispetto a quelle previste. Aprile ha avuto però un calo molto più significativo (-51% temporaneo) perché era previsto l'arrivo di Johnson&Johnson e Curevac (quest'ultimo non ancora approvato). Dall'inizio della campagna vaccinale abbiamo ricevuto in totale il 30% in meno delle dosi previste. Pfizer è la compagnia più affidabile nella consegna, seguita da Moderna (-31%) e AstraZeneca (-48%).

Nel piano non sono previsti Johnson&Johnson (perché non sappiamo ancora quante dosi arriveranno) e Curevac perché non è ancora stato approvato. Usando solo dosi Pfizer e Moderna noi puntiamo a vaccinare 4 milioni di veneti con queste date. Si tratta di una previsione basata sul minimo di dosi garantite che potrà variare in base al numero di dosi che arriveranno e sarà aggiornato ogni due settimane. Il piano prevede una media di 33mila vaccinazioni al giorno a livello regionale. La speranza è che da giugno si possa anticiparlo ancora di più. Le prenotazioni non sono ancora aperte per tutte queste categorie - ha concluso l'ingegner Fattori - Spetterà a ogni singola Ulss avvisare sul sito e sui social quando aprirà ogni singola categoria sul portale della Regione».

Over 80: già vaccinati con almeno una dose

70enni: vaccinati entro la settimana del 9 maggio

60enni: dal 3 maggio al 6 giugno

50enni: dal 31 maggio all'11 luglio

40enni: dall'8 agosto al 5 settembre

30enni: dal 2 agosto al 5 settembre

20enni: dal 30 agosto al 3 ottobre

16-19 anni: entro il 27 settembre

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 1.035 i nuovi positivi in Veneto su 38.282 tamponi per un'incidenza del 2,70%. I casi attualmente positivi in Veneto sono 23.307. 1.615 i ricoverati (-39 rispetto a ieri) di cui 227 pazienti Covid nelle terapie intensive (-2). 265 i pazienti non Covid in Rianimazione. 20 i decessi a livello regionale nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta