Treviso Mare, inaugurata la rotonda di Vallio: «Obiettivo zero incidenti»

È stata inaugurata lunedì mattina, 17 luglio, alla presenza del Governatore Zaia e delle autorità locali, la nuova rotatoria di Vallio lungo la Treviso Mare. L’opera, realizzata da Veneto Strade, è il risultato di un impegno collettivo e di una stretta collaborazione tra il Comune di Roncade e la Regione Veneto.

I lavori per l'opera, costata 3,6 milioni di euro, dovranno essere ultimati nei prossimi giorni dopo essere iniziati lo scorso 27 ottobre. Zaia ha voluto ringraziare i lavoratori che hanno contribuito alla realizzazione della rotonda, pronta a diventare in futuro porta d'accesso alla nuova Via del Mare, autostrada a pedaggio da Meolo a Jesolo. «La rotonda elimina uno degli incroci più pericolosi per la viabilità in provincia di Treviso - ha spiegato il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli -. Il nostro obiettivo è arrivare a zero incidenti mortali e possibilmente zero automobilisti feriti. La strada è ancora lunga ma intanto, grazie a Veneto Strade, un altro punto nero della nostra viabilità è stato messo in sicurezza». Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha aggiunto: «Oggi il grande problema legato agli incidenti stradali è legato all'uso del telefonino alla guida. C'è poi un problema di natura culturale: i cittadini non possono continuare ad usare l'alibi che è sempre colpa della strada. Le strade non sono pericolose, siamo noi a renderle tali e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi» ha concluso Zaia.