Comune lancia la campagna di monitoraggio degli odori

Un appello ai cittadini per partecipare ad un’indagine olfattometrica nel territorio comunale: è quello lanciato dall’amministrazione comunale di Vedelago che, visto l’intensificarsi delle segnalazioni in materia di odori che pervengono al Comune, ha promosso un monitoraggio che coinvolgerà i vedelaghesi stessi.

L’indagine, che durerà tre mesi, prenderà il via il 1° aprile e per partecipare basta essere cittadini maggiorenni residenti nel comune di Vedelago. Gli interessanti, prima dell’inizio del monitoraggio dovranno comunicare al Comune – Ufficio Ambiente (tel. 0423/702866-702834; indirizzo e-mail: ambiente@vedelago.gov.it) il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail e scaricare la “Scheda di rilevazione del disturbo olfattivo” disponibile nel sito comunale. Nella scheda dovranno essere inseriti i seguenti dati: data, ora inizio e fine, intensità odore (percepibile, forte, molto forte), note facoltative-caratteristiche del disturbo (se possibile indicando anche la presunta origine dell’odore).

Interviene il vicesindaco, Marco Perin: «E' da un bel po’ di tempo che questo a Vedelago è un tema particolarmente caldo e non nego che sono arrivate molte segnalazioni in merito. La materia 'odori' è piuttosto complessa, alcune azioni sono già state intraprese, ma abbiamo ancora alcune incertezze. E' per questo che abbiamo deciso di andare fino in fondo, chiedendo l'aiuto di tutti i cittadini in modo tale da comprendere le reali fonti dell'eventuale problema».

La scheda va compilata entro il giorno 30/06/2021 mentre entro il mese di luglio 2021 le schede completate dovranno essere consegnate allo sportello del protocollo comunale o inviate via e-mail all’indirizzo: ambiente@vedelago.gov.it.