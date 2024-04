Mostra del cinema di Venezia, vino ufficiale sarà il Prosecco Superiore Docg

Lo spazio del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg a Vinitaly ha ospitato martedì 16 aprile l’evento di presentazione della collaborazione tra il Consorzio di Tutela e La Biennale di Venezia.

L’etichetta celebrativa della collaborazione è stata svelata alla presenza del presidente Zaia; del professor Amerigo Restucci, in rappresentanza de La Biennale di Venezia; del volto della campagna pubblicitaria e Ambassador del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Giorgio Pasotti e di Elvira Bortolomiol Presidente del Consorzio di Tutela. L’evento è stato presentato da Federico Quaranta e Tinto, conduttori del programma “Decanter” su Rai Radio 2, che da anni animano gli eventi del Consorzio. A chiusura della presentazione lo chef Tino Vettorello, punto di riferimento da quattordici anni della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e Ambasciatore nel mondo della cucina italiana e della tradizione veneta, ha proposto un suo piatto con protagonista il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, ideato proprio per l’occasione. Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg sarà Sostenitore dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e delle successive due edizioni; a tal proposito il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg sarà l’unica bollicina presente in esclusiva nel corso delle serate di gala di apertura e chiusura della Mostra, in particolare sarà proposto come aperitivo di benvenuto al momento dell’arrivo degli ospiti e le bottiglie, caratterizzate dall’etichetta disegnata per l’occasione, saranno poste su ciascun tavolo; inoltre, lo si potrà degustare nella “sala delegazioni” che ospita le delegazioni dei film invitati alla Mostra prima della conferenza stampa e infine, sarà presente nella terrazza privata del Palazzo del Cinema.

Il commento

«Portare il nostro prodotto, simbolo del made in Italy nel mondo, sotto i riflettori di uno dei più prestigiosi e celebri eventi culturali italiani, ci riempie di orgoglio - spiega Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela -. La collaborazione con La Biennale di Venezia rappresenta un traguardo che completa la strategia delineata in questi ultimi anni, ovvero portare il nome e le bollicine di Conegliano Valdobbiadene tra i pubblici più ampi e allo stesso tempo autorevoli dell’Italia e del mondo. Il percorso di accreditamento del nostro prodotto in contesti culturali di rilievo contribuisce a consolidare un posizionamento di prodotto premium che le nostre bollicine, prodotte su territori impervi ed eroici come le Rive del Conegliano Valdobbiadene, meritano. La collaborazione con La Biennale di Venezia proseguirà per tre anni e ogni anno sarà celebrata con un’etichetta esclusiva disegnata ad hoc».