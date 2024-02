Vescovi del Triveneto ricevuti da Papa Francesco: «Dialogo a 360 gradi»

«Sono state due ore di dialogo a 360 gradi, in un clima di grande simpatia e fraternità»: è quanto ha dichiarato il Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto, Francesco Moraglia, questa mattina, appena terminata l’udienza con il Santo Padre Francesco avvenuta nella Biblioteca Privata del Palazzo Apostolico e nell’ambito della "Visita ad limina" che, in tutta questa settimana, sta impegnando a Roma i Vescovi del Nordest italiano.

«Abbiamo sentito il Papa veramente vicino - ha proseguito il Patriarca - e gli abbiamo parlato a lungo delle nostre terre e delle nostre Chiese, delle nostre sofferenze e difficoltà ma anche dei progetti che portiamo avanti. Siamo rimasti colpiti perché il Papa ci conosce veramente bene e questo ci ha fatto molto piacere. Abbiamo potuto trascorrere con lui un paio d’ore che rimangono nella vita pastorale delle nostre Chiese come qualcosa che le segnerà per il futuro; una bella premessa per ritornare poi nelle nostre terre dopo questa Visita ad limina che ci ha regalato oggi la perla preziosa dell’incontro con Papa Francesco».

La "Visita ad limina" dei Vescovi del Triveneto proseguirà nella giornata di venerdì 9 febbraio con gli incontri presso il Dicastero per l’Evangelizzazione e la Segreteria generale per il Sinodo; alle ore 18, sempre di domani, ci sarà la Messa nella basilica di San Paolo fuori le Mura. L’ultimo appuntamento della visita è fissato per la mattina di sabato 10 febbraio quando è previsto l’incontro con la Segreteria di Stato. Il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, poco prima di entrare in una delle riunioni in programma, ha commentato: «Questa visita si sta dimostrando una preziosa occasione di incontro e di dialogo. L’incontro è con i Dicasteri vaticani che, nello stesso tempo, si presentano e sono molto disposti ad ascoltare le nostre esperienze e richieste su ciò che più ci sta veramente a cuore. E poi la visita sta creando molti momenti di dialogo e confronto tra noi Vescovi del Triveneto; ognuno di questi incontri diventa così l’opportunità per guardare ad un aspetto della vita delle nostre comunità ecclesiali, potendo scambiare tra di noi pensieri e proposte e ascoltandoci vicendevolmente. Davvero un bel momento di Chiesa».