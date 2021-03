Bestemmie e insulti in chiesa, il Vescovo: «Pronto a incontrare l’autore del video»

Ha fatto in poche ore il giro dei social il video girato, con molta probabilità, la domenica della Palme all’interno del Duomo di Vittorio Veneto. Nelle immagini si sentono bestemmie ed insulti rivolti al vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, ed ai fedeli riuniti in chiesa per partecipare alla celebrazione eucaristica.

In una nota ufficiale la diocesi vittoriese si riserva di valutare se, nel video, si ravvisino dei reati per cui possono esserci gli estremi per una denuncia. Il vescovo Corrado ha voluto esprimere profondo rincrescimento per quanto accaduto. «Si tratta di un atto di disprezzo nei confronti della fede cristiana e di una mancanza di rispetto nei confronti dei cattolici che, proprio in questi giorni, celebrano la Settimana santa, centro di tutto l’anno liturgico. Allo stesso tempo - continua il Vescovo - mi domando quali motivi possano stare all’origine di una tale azione e quale obiettivo si intenda raggiungere con la diffusione di un tale video: a che giova?» Monsignor Pizziolo si è detto disponibile ad un confronto con l’autore del video, ancora senza nome, in vista di un auspicato chiarimento. I contatti del Vescovo sono pubblici e reperibili sulla pagina della diocesi di Vittorio Veneto.