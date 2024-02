Villa Pisani e Villa Pullin, consegnati i due cantieri: «Fine lavori entro l'estate 2025»

È partito il countdown per i lavori che riguarderanno la riqualificazione di villa Pisani e villa Pullin, entrambi finanziati con fondi Pnrr. Sono stati fatti consegnati rispettivamente il 22 gennaio scorso ed il 1° febbraio i due cantieri per il restauro di alcune parti dei due edifici storici che restituiranno spazi riqualificati e fruibili alla comunità.

Per villa Pisani è stato recentemente affidato anche l’incarico di collaudatore statico, tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti, mentre per villa Pullin l’incarico a supporto del direttore lavori per la parte di restauro dei beni e del servizio collaudo diversi. Entrambe le ville hanno circa 550 giorni di tempo: Villa Pisani deve essere completata entro giugno 2025, Villa Pullin entro luglio 2025. I lavori su Villa Pisani sono finalizzati a completare il restauro della parte ovest aggiunta successivamente al corpo centrale seicentesco interessato da restauro negli anni scorsi. L’intervento prevede anche il restauro conservativo del colonnato, del cornicione e della soprastante balaustra e l’inserimento di elementi per il risparmio energetico, e l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento su Villa Pullin riguarderà, invece, i lavori di restauro di due corpi di fabbrica annessi (l’annesso rustico e la chiesetta) per consolidare le strutture ed il rifacimento delle finiture e degli impianti finalizzato ad ottenere un risparmio energetico.

Il commento

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «Dopo l’inaugurazione in tempo record del Parco di Villa Bertolini, partiamo con die tra i cantieri principali in città finanziati dal Pnrr. Parliamo di un investimento complessivo di 5 milioni 630mila euro di cui quasi 5 milioni da Pnrr, completamento coperti da fondi del Piano e che oltre a rendere più sicuri le due parti delle ville interessate, ne riqualificheranno gli spazi migliorandone la fruizione. Una partita quella del Pnrr che l’amministrazione si sta giocando al 100 per cento non solo con l’avvio di un ufficio appositamente dedicato, ma anche con un seguito di lavoro amministrativo nel dietro le quinte senza uguali. Per questo ringrazio i dipendenti comunali che molto si stanno spendendo per rispettare le tempistiche previste. La timeline per i due cantieri prevede oltre un anno e mezzo di lavori con termine di consegna previsto nel 2025».