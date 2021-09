Villorba, per le Scuole Scarpa e Marconi è attivo il servizio navetta

Il servizio è già stato programmato per garantire lo spostamento degli studenti per l’anno scolastico 2021- 2022

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba ha approvato il budget di spesa di 67.500 euro per l’uso di tre navette MOM che garantiranno nei giorni di frequenza scolastica nell’anno scolastico 2021/2022 il servizio di trasporto a circa 150 studenti nei giorni di frequenza scolastica nell’anno scolastico 2021/2022. Nel budget è compreso anche il costo di sanificazione giornaliera dei mezzi ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19.

Questo servizio navetta era stato programmato dall’Amministrazione Comunale e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano dopo aver valutato le diverse opzioni possibili per risolvere il problema di indisponibilità della scuola media “G. Scarpa” di Villorba e valutata la decisione del dirigente scolastico di trasferire i due plessi scolastici per il nuovo anno scolastico in altre sedi di scuole comunali.