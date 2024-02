Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi sollevato dall'incarico di presidente

Vittorio Sgarbi, sottosegretario ai Beni Culturali, presidente di Fondazione Canova, il centro studi di possagno collegato alla Gypsotheca. La decisione è stata presa dalla giunta comunale in questi giorni. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dovrà ora eleggere il nuovo presidente.

Come ripotato da "La Tribuna di Treviso", Sgarbi avrebbe dichiarato di non essere al corrente della decisione di rimuoverlo dall'incarico. La scelta sarebbe stata presa ben prima del caso sul presunto traffico illecito di opere d'arte: Il sospetto, però, rimane: Fratelli d'Italia è il partito del sindaco di Possagno. Partito che aveva criticato apertamente i casi del sospetto furto del quadro e delle conferenze a pagamento da parte di Sgarbi. La revisione del consiglio di amministrazione si sarebbe dovuta tenere nel 2022, dopo la rielezione a sindaco di Valerio Favero, ma le celebrazioni per il bicentenario della morte di Canova, terminate l'anno scorso. Oltre 75mila i visitatori arrivati a Possagno grazie al lavoro del consiglio di amministrazione guidato da Sgarbi, alla guida di Fondazione Canova dal 2019. Con il nuovo anno è stata scelta una fase di rinnovo, con una guida meno artistica e più imprenditoriale. La composizione del consilgio comunale verrà annunciata dal sindaco Favero nei prossimi giorni.