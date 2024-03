A Vittorio Veneto premiati i vigili in prima linea durante l'emergenza Covid

La pandemia che ci siamo lasciati alle spalle ha richiesto il massimo impegno agli operatori delle Forze dell’Ordine. La Regione Veneto per questo ha inteso riconoscere agli agenti della Polizia Locale un attestato con nastrino di merito per lo spirito di abnegazione e l’impegno messo in campo durante l’emergenza Covid-19. I riconoscimenti sono stati assegnati anche agli agenti del Corpo di Polizia Locale di Vittorio Veneto. A consegnarli il Sindaco Antonio Miatto e gli Assessori Antonella Caldart ed Ennio Antiga. Con l’occasione sono stati attribuiti anche i riconoscimenti per i 15 e i 30 anni di servizio.

L’attestato con nastrino per l’emergenza Covid è andato agli agenti Paolo Stazi, ed Emanuele Montoneri, agli agenti scelti Daniele Borlina e Denise Seno e al vice commissario Nicola Montagneretto. Il riconoscimento per l’emergenza Covid e per i 15 anni di servizio è invece andato al vice commissario Massimo Ghizzo, agli assistenti Michele Segat e Giuliana Faganello e agli agenti scelti Angelo Levis e Vanessa Bolzan, entrambi promossi al grado di assistenti.

Premiati infine per l’emergenza Covid e per avere raggiunto il traguardo dei trent’anni di servizio il comandante Ezio Camerin e gli assistenti scelti Fabrizio Dottor e Claudio Balliana. Un riconoscimento per i suoi 35 anni di servizio è infine andato all’Istruttrice Ammnistrativa Barbara Quaggiotto.