Nasce a Vittorio Veneto il festival internazionale di documentari emergenti

Si chiama 30_____70 DOC FEST, avrà luogo dal 17 dicembreal 6 gennaio 202, e rappresenta un unicum in Italia e in Europa: un festival di documentari internazionali dedicato ai mediometraggi (dai 30 ai 70 minuti), di autori under 35 alla loro opera prima e che presentano il film per la prima volta in Italia. Il festival è stato ideato e organizzato dal team del Lago Film Fest (sedici edizioni alle spalle, portando 15 mila spettatori ogni anno sulle rive del lago di Revine) e reso possibile grazie al patrocinio e al supporto della Regione del Veneto e del Comune di Vittorio Veneto che ha immediatamente capito il potenziale del progetto.

«Un progetto coinvolgente - dice l’Assessore alla cultura Antonella Uliana - e un’idea che mi ha subito convinta per la sua freschezza e novità. Un festival unico in Italia e in Europa che nasce a Vittorio Veneto. Primo in tutti i sensi: prima edizione, primo nel panorama internazionale, opere prime di giovani registi. Sono sicura che questo Doc Fest, che per forza di cose vede ora la luce in versione online, sarà in grado, nei prossimi anni, di porsi come valido appuntamento culturale».

Commenta Viviana Carlet (già fondatrice di Lago Film Fest e ora anche di 30_____70 DOC FEST): «Nonostante il periodo storico e le difficoltà abbiamo deciso, in tempi strettissimi, di realizzare la prima edizione del festival; per noi è un atto di resistenza culturale necessario e un investimento sul futuro». Commenta Carlo Migotto (co-direttore di Lago Film Fest e fondatore di 30_____70 DOC FEST): «Facciamo il festival per rendere questi film accessibili ad un pubblico più ampio, per supportare i registi indipendenti e per promuovere il cinema in sala come atto di condivisione culturale collettiva. Abbiamo deciso quindi di fare un festival accessibile con una donazione in modalità pay what you can (paga quello che puoi), di distribuire una parte delle donazioni tra i registi in concorso e di pre-acquistare, ai donatori più generosi, dei biglietti per andare al cinema, appena le sale riapriranno».

Il Comune di Vittorio Veneto ne ha compreso il potenziale di arricchimento verso la comunità e ha deciso di entrare nel progetto come ente promotore affiancandosi al supporto della Regione del Veneto. Un festival unico in Italia e in Europa dunque, creato per essere realizzato a Vittorio Veneto ad aprile 2020, ma dopo il posticipo forzato dovuto al primo lockdown si è deciso comunque di realizzare la prima edizione spostandola online - rinunciando alla sala da un lato ma aprendo così il festival a tutto il pubblico italiano. Dal 17 dicembre al 6 gennaio 2021 tutti i film del festival saranno disponibili per lo streaming sul sito www.3070docfest.com. E qui l’altra novità: l’abbonamento sarà acquistabile attraverso una donazione libera in modalità "pay what you can" (paga quanto puoi), sarà quindi lo spettatore a calibrare il suo contributo in base alle proprie possibilità.

Ad ogni donazione saranno corrisposti dei benefit che variano a seconda dell’importo, quello più importante: verrà donato un biglietto per andare, quando le sale verranno riaperte, al Cinema Verdi di Vittorio Veneto o al Cinema Italia di Belluno. Un messaggio forte con un’azione concreta mirata a stimolare il pubblico a tornare nelle sale vicine a dove il festival si svolgerà in futuro. 10 film da 10 paesi del mondo in concorso e 3 film speciali per un programma che sarà arricchito da incontri, interviste e presentazioni che si svolgeranno online nei giorni del festival. A decretare il vincitore la giuria internazionale Matjaž Ivanišin, Giulio Casadei e Francesca Mazzoleni e la giuria popolare composta dagli spettatori del festival che potranno votare online dopo la visione di ogni film. Il film vincitore verrà inoltre proiettato durante la prossima edizione del Lago Film Fest, che si terrà dal 23 luglio al 1 agosto 2021.

Per arricchire l’esperienza del pubblico saranno condivise, all’interno del programma già disponibile sul sito ufficiale 3070docfest.com, le interviste con i registi dei documentari in cui si approfondiranno i temi trattati da ciascun opera e saranno fornite le informazioni utili alla corretta visione. Un’attenzione particolare va agli studenti di scuole ed università, il cui accesso sarà gratuito. Insieme a contribuire all’avvicinamento del pubblico più giovane al cinema, l’offerta cinematografica del festival diventerà uno strumento didattico di cui le scuole e le università potranno beneficiare. Gli studenti potranno venire a conoscenza di culture, storie e idee provenienti da tutto il mondo amplificando così la loro percezione e stimolando la sensibilità verso temi spesso delicati e l’acquisizione di una coscienza critica. A supportare il progetto una rete di partner e collaborazioni di livello nazionale e internazionale che contribuiranno ad accrescere il valore e l'autorevolezza dell'iniziativa. L’appuntamento è dunque per il 17 dicembre su 3070docfest.com e per l’anno prossimo, a Vittorio Veneto.