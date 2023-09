D'Angelo riconfermato nel direttivo dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea per il rinnovo dei vertici dell’Associazione Nazionale Controllo Di Vicinato ETS-ODV, realtà impegnata da anni nella promozione del controllo di vicinato in Italia, come supporto dei cittadini alla sicurezza partecipata. L’appuntamento ha portato alla rielezione di Claudio D’Angelo, generale in quiescenza e Consigliere Comunale con delega alla sicurezza del Comune di Zero Branco. La carica ha durata quinquennale.

«Continua il mio impegno all’interno di un’Associazione da tempo sui territori e dedita a stimolare una sempre maggiore partecipazione dei cittadini nei confronti delle tematiche legate alla sicurezza, per scongiurare furti e truffe, purtroppo ancora troppo diffusi» sottolinea il Consigliere Comunale D’Angelo «la collaborazione con questa realtà ha permesso, anche a Zero Branco, di dare vita a numerosi gruppi di controllo del vicinato, formando oltre 300 volontari e cittadini e rendendo possibili numerose iniziative di sicurezza partecipata e prevenzione, realizzate anche in sinergia con le Forze dell’Ordine. Confido che altre ne possano nascere, nel più ampio obiettivo di recuperare quel senso di comunità e solidarietà tra le persone che, negli anni, è andato purtroppo perdendosi e che invece risulta davvero fondamentale per contribuire alla sicurezza e alla serenità di tutti».