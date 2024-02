"Violenza sulle donne come difendersi", l'incontro a Zero Branco

Martedì scorso dalle 20:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Zero Branco si è tenuto un incontro rivolto alla cittadinanza sul tema "violenza sulle donne, come difendersi". Particolare attenzione è stata posta sui fattori di rischio che possono condurre all'escalation del conflitto tra due partner, sovente, come dimostrato dai recenti fatti di cronaca, con un tragico epilogo ed alle misure legislative del "codice rosso" per contrastare il fenomeno. Intervenuto il Tenente Alfonso Trezza della Compagnia Carabinieri di Treviso, il Luogotenente Barresi Comandante della stazione dei carabinieri di Zero Branco ed il Maresciallo Erika Maria D'Anca, del medesimo reparto. All'incontro, preceduto dal saluto del Sindaco Durighetto e dell'assessore D'Angelo, hanno partecipato una cinquantina di persone.