Nice, festa d'estate per dipendenti e famiglie: «Inclusività, squadra e sostenibilità»

Lo scorso 7 luglio, nella cornice del quartier generale di Nice, azienda leader globale nell’Home Management Solution, a Oderzo, si è tenuto il tradizionale "Nice Summer Party", momento molto sentito internamente, il più grande mai organizzato in azienda, dedicato a tutte le Nice People e alle loro famiglie.

A partire dalle ore 19, oltre novecento persone hanno popolato i 4.500 metri quadri dell’area esterna antistante a TheNicePlace, allestita con 9 food truck, corner bar distribuiti in più punti, un tendone per feste di 600 metri quadrati e un palcoscenico, che ha ospitato una cover band e un DJ set. Non sono mancate, inoltre, anche aree ludiche dedicate all’intrattenimento degli adulti, ma anche dei più piccoli: giochi organizzati, un photo booth per scattare foto ricordo, un toro meccanico, animazione per bambini e gonfiabili. Una serata che ha ribadito, nonché concretizzato, l’impegno di Nice verso l’inclusività: i food truck sono stati scelti in rappresentanza di diverse nazionalità, rispecchiando la multiculturalità delle Nice People, che conta circa 30 nazionalità nella sola sede di Oderzo. Dalla cucina italiana a quella etnica, dall’aperitivo al cocktail dopocena, l’offerta gastronomica ha offerto opzioni adatte a ogni esigenza e stile alimentare, per soddisfare ogni richiesta gratuitamente e senza limiti di consumazione. In linea con i principi della sostenibilità, la festa è stata rigorosamente plastic free e a ogni partecipante è stato donato un gadget simbolico sostenibile al termine dei festeggiamenti. Un evento che ha celebrato lo spirito di squadra, ringraziando ogni Nice People per il proprio contributo alla storia di crescita e successo dell’azienda, che quest’anno celebra i suoi trent’anni dalla fondazione, avvenuta il 2 novembre 1993.

Il commento

«Durante il nostro Nice Summer Party, abbiamo voluto sottolineare l'importanza di incontrarci di persona, con amici e parenti, creando un ambiente informale che avesse il sapore di famiglia. Momenti come questi ci permettono di consolidare il senso di squadra, che inevitabilmente va a migliorare la produttività aziendale - conclude Lauro Buoro, fondatore e presidente di Nice -. Siamo entusiasti di aver organizzato un evento inclusivo, con food truck selezionati per soddisfare ogni esigenza alimentare e culturale. Inoltre, siamo fieri di aver reso la serata plastic free, concretizzando ancora una volta il nostro impegno per la sostenibilità, e dimostrando la nostra determinazione nel perseguire una gestione aziendale responsabile e rispettosa dell'ambiente».