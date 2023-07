The Space Cinema, biglietti da collezione per l'anteprima di Barbie

Al The Space Cinema di Silea, giovedì 20 luglio, arriva "Barbie", nuovo film della regista e sceneggiatrice candidata all’Oscar, Greta Gerwig, con protagonisti due divi del cinema mondiale: Margot Robbie e Ryan Gosling.

Solo per il primo giorno di programmazione in tutte le sale del circuito, The Space Cinema regalerà agli spettatori che acquisteranno il biglietto online uno degli esclusivi character ticket a sorpresa del film. "Barbie" è uno dei titoli più attesi dell’anno, oltre ad essere la prima opera in live action dedicata all’iconica bambola Mattel, che in questa nuova avventura sul grande schermo affronterà una crisi esistenziale, allontanandosi da Barbieland e decidendo di cercare il suo posto tra gli esseri umani. Le prevendite sono aperte e per l’acquisto dei biglietti online basta visitare il sito ufficiale di The Space Cinema, accedendo al seguente link