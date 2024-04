Carnevali di Marca, alla signora Anna il primo premio della lotteria di beneficenza

Un biglietto acquistato in extremis, il 25 febbraio a Vittorio Veneto, nell’ultimo appuntamento con la festa più pazza e divertente dell’anno, ha decretato la vincitrice del primo premio della Lotteria di beneficenza abbinata a Carnevali di Marca, la rassegna di maschere e carri allegorici che quest’anno ha visto la presenza di oltre 200 mila persone nelle 22 sfilate e nei 6 spettacoli per famiglie andati in scena tra gennaio e febbraio.

Il riconoscimento più ambito, una Peugeot 208 Active Pack del valore di 21.500 mila euro, è andato alla vittoriese Anna Sabato. La vettura è stata consegnata ieri – venerdì 12 aprile – da Redo Bezzo, presidente dell’associazione Carnevali di Marca, e Daniele Sarlo, amministratore delegato di Autogiada, uno dei top sponsor storici della rassegna, che hanno accolto la signora Anna e il figlio Francesco nella sede direzionale della concessionaria Autogiada di San Fior.

“L’auto sarà uno splendido regalo per mio figlio Francesco: io non ho la patente e lui se la sta per fare”, ha commentato Anna Sabato, quinta donna ad aggiudicarsi nelle ultime cinque edizioni il primo premio della Lotteria di beneficenza, quest’anno abbinato al tagliando E892.

La vendita degli oltre 20 mila biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca ha permesso di devolvere la somma complessiva di 1.500 euro a tre associazioni del territorio impegnate in attività sociali. Il contributo è andato all’associazione “Il filo di Simo” di Treviso, alla “Comunità Giovanile” di Conegliano e all’Avis sezione di Godega Sant’Urbano.

I biglietti vincenti della Lotteria di beneficenza, estratti durante il Galà di chiusura dei Carnevali 2024 a San Vendemiano, sono consultabili sul sito ufficiale (www.carnevalidimarca.it) e sulla pagina Facebook dell'associazione. Per ritirare i premi, Carnevali di Marca invita a presentarsi con il tagliando vincente all'Ufficio turistico di Vittorio Veneto in Viale della Vittoria 110 (telefono 0438-57243), aperto 7 giorni su 7, dalle 9.30 alle 12.30, oppure dalle 15.00 alle 18.00 (tranne la domenica). I premi non ritirati entro il 30 aprile saranno lasciati alla libera disponibilità dell'ente promotore.