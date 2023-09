Alla Casa di Soggiorno Olinda Binotto compie 101 anni

Compleanno speciale alla “Casa di Soggiorno G. e A. Binotto” di Cavaso Del Tomba, residenza per anziani del Gruppo Prealpina: la signora Olinda, ospite in struttura da ben 23 anni, festeggia ben 101 anni di età circondata dall’affetto della sorella, dei due nipoti, dei cinque bisnipoti; oltre a torta e omaggi floreali, presenti la dirigenza e il personale della struttura.

In questo giorno di festa e di ricordi, la signora Olinda Binotto, nata il 25 settembre 1922, celebra una lunga vita segnata da sofferenze e difficoltà ma anche arricchita da importanti soddisfazioni. Fin dalla tenera età ha dovuto rimboccarsi le maniche per dare il suo contributo alla famiglia, ma con il duro lavoro e tanti sacrifici è riuscita a costruirsi una casa. Nonostante i tanti lutti che ha dovuto affrontare nella sua vita, non si è mai persa d’animo e ha abbracciato la terza età con grande spirito ed energia: la sua caparbietà, infatti, le ha permesso di raggiungere molti traguardi e, tuttora forte della sua salute invidiabile, non smette di progettare altri sogni. Ricorda ancora molto bene il suo primo volo, alla “tenera” età di 84 anni, da Milano a Barcellona e ritorno: per l’occasione ha anche preteso dalle assistenti di volo un attestato di “battesimo del volo”. Tra le sue tante passioni impossibile non citare il ballo liscio, in particolare il valzer, la polca e la mazurca per i quali riceveva molti complimenti. Da sempre Olinda realizza quadri a mezzo punto, lavori a uncinetto, presepi di carta, puzzle anche di grandi dimensioni, fiori con le calze e con le perline; una passione recente coltivata alla “Casa di Soggiorno G. e A. Binotto” è il gioco delle carte, nel quale riesce a vincere con grande abilità ma sempre con il sorriso e spirito sportivo.

«Auguriamo alla signora Olinda, vera e propria colonna portante di “Casa Binotto”, ancora molti di questi traguardi» afferma l'Amministratore Delegato del Gruppo Prealpina, Giuseppe Franceschetto «Con la sua simpatia, energia e creatività è un punto di riferimento non solo per gli altri residenti ma anche per tutti noi, dirigenza e personale».