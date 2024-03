Dama internazionale: Scaggiante vince la XXVI Coppa Città di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta sabato 9 e domenica 10 marzo la XXVI Coppa Città di Verona “Memorial Enrico Molesini”, gara internazionale di dama (sistema internazionale, la dama dalle 100 caselle), organizzata dal circolo damistico Veronese “Enrico Molesini”. La vittoria quest’anno è andata per quoziente al gran maestro casalese Alessio Scaggiante del circolo “Energya” di Maser, che l’anno scorso si era dovuto accontentare del secondo posto dietro alla campionessa mondiale Ucraina Viktoria Motrichko. Al 2° posto si classifica il gran maestro Daniele Berte’ (CT della nazionale italiana) e al 3° posto anche lui per un’inferiore punteggio di quoziente Bart Stegeman (SLO) Nel 4° gruppo con giocatori di categoria inferiore due giovani trevigiani si classificano al 1° posto con Mattia Scaggiante dell’ Energya di Maser e al 3° posto con Lorenzo Gravina del “Damasport Roncade”. Più di 50 gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, con giocatori provenienti dall’Etiopia, Guinea Bissau, Francia, Senegal, Olanda, Ucraina, Mongolia e Slovenia. Nella foto da sinistra Daniele Bertè in centro Alessio Scaggiante e a destra Bart Stegeman.