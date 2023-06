Festa di fine anno scolastico con i centini della maturita’ 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ultimo giorno di scuola speciale all’Istituto Max Planck con la festa per la consegna dei diplomi e la premiazione dei migliori studenti che hanno superato l’Esame di Stato l’anno scorso. Sabato 10 giugno alle 9 nella scuola di Lancenigo (Treviso) la dirigente Emanuela Pol consegnerà ufficialmente il diploma a 216 ragazzi che un anno fa hanno affrontato con successo l’esame di maturità all’istituto Tecnico Industriale e al Liceo delle Scienze applicate. Tra questi riceveranno un riconoscimento particolare ben 148 alunni che hanno realizzato buoni o addirittura ottimi risultati nell’ultimo anno di scuola superiore. Ci saranno infatti 24 centini sia del’Itis che del Liceo delle Scienze applicate, oltre ad altri studenti che hanno concluso il quinto anno con la media dei voti superiore al 7, all’8 e al 9. Sarà consegnato a tutti un omaggio oppure un buono-acquisto alla Libreria Lovat di Villorba. Tra il pubblico, oltre ad amici e parenti, saranno presenti anche referenti e titolari di una decina di importanti aziende del territorio che hanno accolto durante l’anno gli studenti impegnati nello stage del Pcto. “Si tratta di una sperimentazione – dichiara la Dirigente Emanuela Pol –per far incontrare la richiesta di personale da parte delle aziende con i diplomati ed i diplomandi, a scopo orientativo. Stiamo investendo in questo rapporto stretto con le aziende convinti che la scuola debba essere protagonista nel territorio formando i cittadini e i professionisti di domani. Per questo stiamo rinnovando la didattica e mettendo a disposizione di aziende ed enti le risorse tecnologiche e professionali di cui l’istituto è dotato” A pochi giorni dall’apertura degli Esami di maturità 2023 festeggiare chi ha già raggiunto il tanto temuto traguardo con grande merito sarà sicuramente di buon auspicio. I ragazzi sono convocati sabato nel giardino dell’istituto dove a fare gli onori di casa non mancherà la giovane ma già affiatatissima orchestra dell’istituto guidata dai docenti Marco Piovesan e Maria Archetti.