San Valentino 2021, mercatino dell'antiquariato in centro ad Asolo

Domenica 14 febbraio torna l'appuntamento con le bancarelle in Piazza Brugnoli e sotto la Loggia del Capitano. Il commento dell'assessore al Commercio, Rosy Silvestrini

Mercatino in centro ad Asolo

Dopo lo stop forzato imposto dalle misure anti-Covid, domenica 14 febbraio riparte il Mercatino dell'Antiquariato di Asolo. Un motivo in più per visitare la “Città dai cento orizzonti”, in concomitanza con la festa di San Valentino.

Dalle ore 8 alle 19, il tradizionale appuntamento che si propone ogni seconda domenica del mese ritornerà a richiamare il pubblico con le sue bancarelle di oggetti d'arte, vintage, curiosità del passato e collezionismo. Mobili, monili, argenteria, stampe e libri, modernariato e oggettistica in genere arricchiranno quindi l'offerta domenicale del borgo. Nel rispetto delle attuali disposizioni di sicurezza e della salute dei visitatori, il mercatino si svolgerà solo in Piazza Brugnoli e sotto la Loggia del Capitano. Sono obbligatori, come da prassi, l'uso delle mascherine, il distanziamento e l'igienizzazione delle mani.

«Il mercatino dell'antiquariato di Asolo - afferma l'assessore al Commercio, Rosy Silvestrini - rappresenta un'attrattiva senza tempo, l'occasione per lasciarsi trascinare dal fascino di oggetti introvabili e curiosi passeggiando fra le incantevoli vie del centro storico. L'appuntamento di domenica è un segnale di ripartenza importante dopo lo stop degli ultimi mesi che segue la graduale riapertura del Museo, della Rocca e della Torre civica. Un'occasione davvero speciale per innamorarsi di Asolo nel giorno dedicato a San Valentino».