Nuova maglia per il Montebelluna Rugby Junior

«Una cosa che ancora mi emoziona? Il rugby. L'unica speranza degli italiani è imparare le regole del rugby, perché è uno sport in cui nessuno va in meta da solo e la palla si passa a chi sta indietro». Così Marco Paolini, pochi giorni fa, in dialogo alla fiera “Fa' la cosa giusta!” a Milano. Con questo spirito, la Club House di via Castellana a Montebelluna ha accolto atleti e familiari entusiasti per svelare la nuova maglia del sodalizio montebellunese, guidato dal Presidente Stefano Villanova. Dopo sei anni e grazie agli sponsor, coinvolti attivamente nel progetto sportivo, veste rinnovata per i quasi cento giovani e giovanissimi iscritti.

La divisa mantiene gli storici colori giallo-verde, con accattivanti segni d’artiglio sulla spalla e il fianco. Sul retro, una simpatica volpe strizza l’occhio. Con disponibilità e simpatia, hanno partecipato all’evento tre generazioni di campioni: l’allenatore Craig Green, ex giocatore neozelandese, vincitore con gli All Blacks della Coppa del Mondo 1987; Alberto Sgarbi, montebellunese di nascita, colonna di Benetton prima e Petrarca oggi; Federico Ruzza, dal club del capoluogo trevigiano, protagonista con la Nazionale Italiana al Sei Nazioni 2024 nelle fantastiche sfide con Scozia e Galles.

Applausi, convivialità e palloncini ovunque. Naturalmente gialli e verdi. Non poteva esserci avvicinamento migliore al torneo “Piccole Volpi”, in programma domenica 7 aprile a Montebelluna e che vedrà il coinvolgimento di ben tredici società sportive del territorio, accomunate dalla passione per la palla ovale. Fin dal mattino si susseguiranno le partite, in un clima di festa aperto a tutti, con al centro la partecipazione ed il divertimento dei ragazzi e contorno di musica, street food e premiazioni.