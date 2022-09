Tiramisù day torna a Treviso: «Edizione ricca di novità»

Una domenica all’insegna della ritrovata voglia di stare insieme. Domenica 2 ottobre torna a Treviso il Tiramisù Day, dedicato al dolce al cucchiaio più famoso al mondo.

Nelle principali piazze di Treviso, oltre all’itinerario cittadino scelto per “PasseggiAMO Treviso” con partenza alle 9.30, dalle 10 alle 19 (Loggia dei Cavalieri, Loggia di Palazzo dei Trecento, Piazza, Piazza Borsa e Piazza dei Signori) si susseguiranno momenti dedicati alla cultura e alla storia, all’enogastronomia, all’educazione al gusto, alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà. Inoltre, il Salone del Palazzo dei Trecento diventerà il fulcro delle diverse attività della giornata e sarà aperto al pubblico (ingresso libero). Torneranno quindi a sfidarsi gli amatori appassionati nel consueto “Tiramisù Challenge di Treviso” con una importante novità: i quattro finalisti accederanno alla fase di selezione finale del venerdì della Tiramisù World Cup.

Non mancheranno attività per i bambini, che potranno giocare a fare i pasticceri nei meravigliosi laboratori realizzati grazie alla presenza delle Lady Chef. Nuovo anche il format della gara dei professionisti. Per vincere il contest (organizzato in collaborazione con la Tiramisu World Cup), “Il miglior Tiramisù di Treviso” quest’anno, i partecipanti, dovranno superare due fasi: la prima fase prevede la raccolta del maggior numero possibile di “like” dai propri clienti che dovranno valutare la loro preparazione di tiramisù sulla piattaforma digitale della TWC; la seconda fase prevede che i sei pasticceri più votati della prima fase accedano alla Finale che sarà disputata a dicembre in occasione della “Mostra del Radicchio”. Ma il Tiramisù Day sarà soprattutto una giornata golosa: fino al tramonto saranno disponibili circa 10.000 porzioni di Tiramisù di Treviso accompagnate da 5.000 assaggi di Prosecco della Cantina Val D’Oca. Il ricavato delle donazioni sarà devoluto alla Fondazione Telethon e ad altre Associazioni presenti attivamente sul territorio. Presentatrice della giornata sarà Anna Maria Pellegrino, Accademica della cucina italiana ed autrice del programma televisivo Geo, Rai 3, mentre Tiziano Taffarello, fondatore dell’Accademia del Tiramisù di Treviso, sarà il moderatore del dibattito culturale che si terrà presso il salone del Palazzo dei Trecento.

Il programma

Alle 9:30 in Viale Burchiellati partirà la camminata “PasseggiAmoTreviso”. Un itinerario ad anello dedicato a “Treviso d’Autunno” che porterà gli appassionati nelle varie postazioni a degustare l’originale Tiramisù di Treviso e a scoprire le bellezze e la storia di Treviso. Durante la passeggiata ci saranno alcuni accompagnatori che forniranno brevi cenni storici sui luoghi più significativi del percorso. La passeggiata si concluderà sempre in Viale Burchiellati alle ore 12 con un piccolo rinfresco. Nelle quattro principali piazze di Treviso (Loggia dei Cavalieri, Loggia Palazzo dei Trecento, Piazza della Borsa e Piazza dei Signori) dalle 9.30 alle 10 gli amatori del Tiramisù di Treviso potranno consegnare alle postazioni delle giurie i dessert che si sfideranno nel Challenge.

Nelle piazze, dalle 14 alle 18 i bambini potranno partecipare ad un laboratorio e preparare il loro primo tiramisù con la ricetta originale di Treviso seguiti dalle nostre Lady Chef. Nel salone del Palazzo dei Trecento: dalle ore 11 alle ore 12 le autorità saluteranno il pubblico e tutti gli sponsor che hanno permesso la manifestazione. La gara entrerà nel vivo a partire dalle 14.30 con la “Tiramisù Challenge” edizione 2022. Dalle 15.30 alle 16.30 sarà inoltre possibile assistere ad una conferenza durante la quale l’Accademia del Tiramisù racconterà storie inedite legate al dessert più famoso del mondo. Dalle 16.30 alle 18.30, invece, la grande novità del 2022, una rappresentazione storica e la sfilata di moda delle Miss, con un viaggio nel tempo tutto al femminile dalle origini ai giorni nostri. A seguire il primo concorso di bellezza Miss Tiramisù di Treviso 2022.