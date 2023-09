“Per tutti, un cammino”: 200 persone lungo l’Ostiglia

Domenica 24 settembre, a Santa Cristina di Treviso, si è svolta la passeggiata “Per tutti, un cammino”, un percorso di poco meno di due chilometri, lungo l’Ostiglia, al quale hanno partecipato davvero in molti, circa 200 persone, comprese famiglie con passeggini, persone in carrozzina e… adulti con passo lento. A promuoverla il gruppo di sensibilizzazione per l’inclusione “Per tutti persone” dell’Azione cattolica diocesana, insieme alle associazioni parrocchiali di Ac di Quinto e Santa Cristina, la Casa di Michela, l’associazione “La realtà” e la sezione Alpini di Quinto e Santa Cristina, che hanno facilitato la partecipazione di tutti.

La partenza per la passeggiata sul tratto dell’Ostiglia è stata dal parcheggio degli impianti sportivi di Quinto alle 15, con l’arrivo al Centro giovani di Santa Cristina, dove tutti hanno ascoltato la bella testimonianza di Damiano Marini, campione nazionale di Hand bike e autore del libro “La musica è nella mia testa”. Al termine, gran finale conviviale.