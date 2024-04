Pronti per il week end del 21° Concorso Internazionale di danza a Treviso

Sono 220, ad oggi, le coreografie, che si sfideranno al ventunesimo Concorso Internazionale per danzatori, coreografi e scuole, organizzato da Progetto Danza Treviso che si svolgerà il prossimo week end, sabato 6 e domenica 7 aprile presso gli impianti de LA GHIRADA, città dello sport a Treviso. «Hanno superato anche quest’anno le nostre aspettative - spiegano Anna Martinelli ed Ornella Camillo, co-presidenti di Progetto Danza Treviso e organizzatrici dello Stage Internazionale di Danza – 220 coreografie presentate da oltre 400 ballerini che arrivano dall’Italia e dall’estero come dalla Germania e dagli USA».

Un’occasione importante anche per la città di Treviso perché tra ballerini e famigliari si stanno riempiendo molte strutture ricettive. «Treviso città della danza per noi è un sogno – continuano le presidenti – quando si vive un’atmosfera così per un intero week end si riesce a percepire il valore della danza ma anche quanta passione e al tempo stesso professionalità serve. Noi da anni cerchiamo di far crescere questo appuntamento, non solo in termini di numeri ma soprattutto in termini di opportunità per i ragazzi e le ragazze perché anche qui, a Treviso, possano trovare spazio per la loro passione e magari anche l’opportunità che da tempo aspettano».

Grazie alla partecipazione di grandi maestri, coreografi e scopritori di talenti, come l’americano Joe Lanteri, ci sarà la opportunità di vincere borse studio o di essere ‘scoperti’ e magari arrivare alle audizioni per l’accesso alle università americane o al Teatro della Scala di Milano. «E’ sempre difficile far comprendere a chi non è del settore – concludono le presidenti- la valenza e la portata dell’evento ma vi possiamo garantire che sono nomi straordinari tra i migliori del mondo della danza e se arrivano tanti partecipanti è anche per questo. E da ultimo questo week end offre anche l’opportunità, i corsi sono già al completo, di studiare grazie allo Stage che si svolgerà in contemporanea al concorso condotto dal maestro Frederic Olivieri e Paola Vismara».

La giuria vede la partecipazione de l grande Frederic Olivieri, direttore dell’Accademia di danza del Teatro alla Scala, Christiana Stefanou, direttrice dell’Accademia di danza del Teatro dell’Opera di Vienna, Marc Ribaud, Maitre du Ballet dello Stuttgart Ballet, Claudia Rossi, docente e coreografa free lance, Paola Vismara, Docente dell’Accademia di danza del Teatro alla Scala di Milano, Davide Di Pretorio, assistente di Wayne Mc Gregor, nel 2021/2022 Maitre du ballet per il repertorio contemporaneo c/o il Teatro dell’Opera di Parigi, Daniele Ciprani, Produttore, organizzatore e promotore di spettacoli di danza in Italia e all’estero ed infine Joe Lanteri, Direttore di Steps on Broadway e di NYCDA di New York, regista, coreografo, produttore, insegante nonché il vero ambasciatore della danza e “scopritore” di giovani talenti, nominato già nel 2017 tra le persone più influenti nel mondo della danza. L’ingresso al Concorso è consentito anche al pubblico, biglietto 12 €