Il mercato coperto di Coldiretti solidale con Telethon

L’agricoltura trevigiana produce Pil, ma anche coltura e solidarietà. Coldiretti Treviso stamane presso il Mercato Coperto di Campagna Amica, in piazza Giustinian a Treviso, ha devoluto un contributo solidale a Telethon frutto dell’iniziativa “In Cucina” organizzata in collaborazione di Assocuochi Treviso e l’Associazione tiramisù. Nel mese di maggio, infatti, si sono tenuti due corsi al Mercato Coperto “In Cucina!”, una serie di lezioni per conoscere le basi della cucina, metterle in pratica e gustarne i frutti di una Campagna Amica. Il ricavato dalle iscrizioni a questo corso è servito per aiutare Telethon e la ricerca sulle malattie genetiche rare.

In cattedra Antonio Spadea, cuoco e insegnante, quarant’anni di esperienza dietro e davanti ai fornelli, membro di Assocuochi; 14 i partecipanti all’edizione del giovedì sera e 7 all’edizione del sabato mattina, provenienti da tutta la provincia e con esperienze (ed età) molto varie. Il Mercato coperto da alcuni anni collabora con Telethon nelle raccolte fondi di dicembre. Il ricavato netto di 1500€ è stato consegnato con un simbolico assegno proprio stamane.

Presenti Francesco Faraon, vicedirettore di Coldiretti Treviso, Antonella Trevisiol, delegato provinciale di Telethon, Luigi Puglisi tesoriere di Assocuochi Treviso e Ornello Vettor, Presidente Associazione Tiramisù Treviso. Un nuovo appuntamento con i corsi di cucina del Mercato Coperto di Campagna Amica è per l’autunno.