Al Max Planck corsi di autocad e di programmazione per studenti e adulti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Disegnare con Autocad o programmare con l’applicativo Arduino non sono più prerogativa degli studenti di una scuola tecnica specialistica, ma diventano competenze alla portata di tutti. Questo accade grazie ai corsi di base promossi dall’istituto Max Planck di Lancenigo come capofila della rete “Laboratorio digitale di Marca” che riunisce scuole, università, enti di ricerca, Istituti di specializzazione, aziende del territorio. E’ già stato avviato con successo il corso “Imparare l’Autocad 2D con l’arte e l’architettura” tenuto dalla professoressa Dolores Barro, docente di Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica, e rivolto agli studenti delle scuole superiori. Le lezioni si tengono nel laboratorio, recentemente rinnovato del Max Planck, il mercoledì dalle 16 alle 18.30, per un totale di 20 ore e 8 incontri e si concluderanno il 20 marzo 2024. Il programma si propone di far conoscere i comandi e le funzioni di base del disegno 2D, utilizzando esempi di opere d’arte e di architetture di epoche diverse. Il 14 marzo 2024 prende il via anche un “Corso applicativo di Arduino” che è tenuto, sempre al Max Planck, dal prof. Emanuele Brunetta, docente di Elettronica e di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Sono previste 18 ore in 6 lezioni dalle ore 15 alle 18, tutti i giovedì fino al 2 maggio. La formazione è rivolta agli studenti, ai frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) ma anche ad aziende che vogliano aggiornare il proprio personale. La rete Laboratorio digitale di Marca, attiva dal 2016 gestisce fondi pubblici per la creazione di spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese. Numerose le collaborazioni attivate anche con le aziende. Ora la scuola mette a disposizione il bagaglio professionale del proprio personale oltre che laboratori rinnovati e accoglienti. “Aver potuto allestire spazi e attrezzature all'avanguardia dal punto di vista tecnologico _ dichiara la dirigente Emanuela Pol_ permette all'istituto Planck di diventare polo di formazione per il territorio, intercettando sia esigenze di studenti di qualsiasi scuola, desiderosi di coltivare interessi ulteriori rispetto al loro percorso di studi, sia occupati o disoccupati che intendono ampliare le loro conoscenze professionali . In questo momento tutti i corsi erogati sono gratuiti e svolti da docenti qualificati”.