Zenson di Piave, un libro sull'alluvione del 1966

"1966 l’alluvione a Zenson raccontata da chi l’ha vissuta” è un volume per narrare con parole e immagini la terribile alluvione del 4 novembre 1966, quando il fiume Piave ruppe gli argini a Zenson di Piave, allagando tutta quell'area del basso bacino fluviale, generando ingenti danni e disagi, ancor oggi indelebili nelle persone che hanno vissuto quella vicenda.

Sabato 30 aprile l'amministrazione e la biblioteca comunale di Zenson di Piave alle ore 20.30 organizzano nella palestra comunale di vicolo degli Alpini la presentazione del libro, fresco di stampa, a cura di Carlo Dariol e Gualtiero Bisiol. Tutta la cittadinanza è invitata. Durante la serata ci saranno degli intermezzi musicali con Martina Capiotto al pianoforte e Alessandra Parisi al clarinetto. Il libro, scritto con il patrocinio e il contributo del Comune di Zenson di Piave, è impreziosito dai disegni di Francesco Tullio Altan, in copertina, dalle illustrazioni dell'artista Olimpia Biasi e dalle fotografie di Claudio Falcier.

«Le testimonianze sono state raccolte da Gualtiero Bisiol e i testi sono stati scritti da Carlo Dariol - spiegano il sindaco Daniele Dalla Nese, e la consigliera con delega a Cultura e Biblioteca, Lucia Moratto - per noi rappresenta un importante volume di storia locale e di memoria collettiva della grande alluvione. È stato scritto con l'obiettivo di preservare una memoria importante della storia del nostro territorio. Non sarà in vendita diretta, bensì consultabile nelle biblioteche dei Comuni lungo il Piave toccati dal racconto, ai quali sarà donato direttamente dalla biblioteca di Zenson di Piave. Sarà altresì il nostro dono istituzionale in tutte le occasioni speciali in cui qualche ospite verrà a farci visita oppure come riconoscenza a quegli Enti e persone che incontreremo come amministrazione comunale. Siamo davvero grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo bel progetto».