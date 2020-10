A Zenson un parco giochi progettato dai ragazzi delle medie

E' partito pochi giorni fà, a Zenson di Piave, il piano di manutenzione straordinaria dei giochi già presenti sul territorio ormai osbsoleti e non più a norma con le nuove direttive sulla sicurezza voluto dalla Amministrazione Comunale. Nello specifico nei parchi di Via Badini e Via Paganini sono stati sostituti i vecchi giochi con nuove attrezzature, sono state create le zone antitrauma necessarie per la sicurezza dei bambini. Sarà successivamete anche riseminata l'erba. Sono inoltre stati installati dei nuovi percorsi vita nel giardino fronte ingresso scuola elementare "V. Marcon" utilizzabile anche dagli alunni della scuola stessa. Infine, su progetto realizzato dai ragazzi della scuola media dello scorso anno scolastico 2019/2020 risultato del progetto "ConTeSto" e "Città Educante" sarà in questi giorni realizzato anche il nuovo parco giochi in via Donatori denominato "Union Park" . Un parco attrezzato a misura di ragazzi ma anche di adulti.

«Un cospicuo investimento voluto dalla Amministrazione Comunale -ha spiegato il sindaco Daniele Dalla Nese- che tiene molto al mantenimento di aree verdi attrezzate con i giochi riservate ai piccoli ma anche ai grandi. I parchi sono dei veri e propri polmoni importanti per una comunità che deve essere vissuta da tutti».