Blitz antidroga dei carabinieri, arrestato baby pusher di 19 anni

Mezzo etto di hashish, 200 euro in contanti e due bilancini. E' quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo svolto tra un gruppetto di giovanissimi ieri, giovedì 28 ottobre, in tarda serata nei pressi di alcuni locali. Uno dei ragazzi, un 17enne della zona, è stato trovato in possesso di droga e denaro, frutto probabilmente dell'attività di spaccio. Il giovanissimo deve rispondere ore del reato di detenzione di sostanza stupefacente è stato quindi condotto presso la sua abitazione in regime di permanenza in casa, posto a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.

I carabinieri della Compagnia di Conegliano lo hanno "pizzicato" ieri sera verso le 21, in strada, nel comune di Santa Lucia di Piave non distante dalla biblioteca comunale, nonostante fosse attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di un 19enne, già indagato per rapina e lesioni aggravate, reati commessi in danno di alcuni avventori, suoi coetanei, di una discoteca del trevigiano nell'ottobre del 2021. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza del reato di evasione e nuovamente riportato dai militari dell'Arma agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.